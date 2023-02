Terremoto in Siria | soccorritori scavano tra le macerie nella citta' di Sarmada

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le immagini dei droni mostrano la distruzione e membri della protezione civilena, noti come Caschi Bianchi, alla ricerca di vittime sotto lea seguito di un' di ...

in Turchia e, dove è successo È stata una delle due grandi faglie presenti in Turchia, quella Est Anatolica, a scatenare ildi magnitudo 7.8 avvenuto nella notte e che ...In Turchia si registrano almeno 912 vittime mentre inun totale di almeno 446 tra zone controllate dal governo (326) e aree controllate dai ribelli (oltre 120). Wanda Nara e Mauro Icardi: le ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono oltre 1.350. 'Il più devastante in 24 anni' - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 1300 morti ... la Repubblica

Terremoto Turchia, i video del sisma che ha causato centinaia di morti Sky Tg24

Nuova scossa di 7.5, dopo i devastanti terremoti in Turchia e Siria, con oltre 1350 morti - ++ Nuove scosse a Latakia, Tartus e Beirut - ++ Nuove scosse a Latakia, Tartus e Beirut RaiNews

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 700 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

E’ stata una delle due grandi faglie presenti in Turchia, quella Est Anatolica, a scatenare il terremoto di magnitudo 7.9 avvenuto nella notte e che finora ha fatto registrare una ventina di repliche, ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.