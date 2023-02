Terremoto | il salvataggio del superstite estratto dalle macerie

(Di lunedì 6 febbraio 2023) I soccorritori siriani estraggono unlasciate dal violentoche ha colpito il Paese e la Turchia nella notte tra domenica e lunedì. Le vittime accertate al momento sono oltre 600, ma il bilancio è destinato a salire. Sono decine gli edifici crollati in tutta la regione: i filmati catturati dalla Difesa civile siriana a Idlib hanno mostrato le operazioni di recupero, con l'utilizzo di bulldozer per rimuovere le. l ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, ha parlato telefonicamente con il suo omologo turco, Hulusi Akar, e gli ha offerto assistenza attraverso il dipartimento militare in seguito al, compresi aiuti medici alle vittime. Lo riferisce il ministero della Difesa russo e lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

La Russia ha inviato in Turchia due aerei con 100 soccorritori per aiutare le autorità turche nelle operazioni diin corso in seguito aldi magnitudo 7.8 che ha colpito il sud est del Paese e il nord della Siria. Lo rende noto Anadolu. Oltre 700 persone hanno perso la vita a causa del sisma, ...in Turchia Edifici crollati in Turchia e Siria Il momento della scossa, il video Una donna intrappolata viene salvata con i suoi figli Ildi due adulti e due bambini

Terremoto in Turchia, il salvataggio di alcuni bambini sotto le macerie Corriere dell'Umbria

Nuova scossa di 7.5, dopo i devastanti terremoti in Turchia e Siria, con oltre 1350 morti - Nuovo bilancio in Siria, almeno 560 le vittime del sisma - Nuovo bilancio in Siria, almeno 560 le vittime del sisma RaiNews

Terremoto in Turchia, 284 morti ed edifici crollati. 427 vittime in Siria ... Open

Le Forze armate turche hanno allestito lunedì un corridoio aereo per consentire il trasferimento di aiuti e squadre di soccorso nelle zone colpite dal terremoto di magnitudo 7,4 avvenuto nelle prime o ..."L'Unione europea ha immediatamente mobilitato squadre di ricerca e soccorso a seguito della richiesta" giunta dalla Turchia "di attivare il meccanismo di protezione civile dell'Ue". Lo affermano Jose ...