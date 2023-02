Terremoto di magnitudo 7 9 al confine tra Turchia e Siria Oltre trecento morti

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sono da poco passate le quattro del mattino in, le due in Italia, quando una scossa di7.9, la più forte di una lunga serie, ha investito le regioni del paese che confinano con la ...

Dopo ildelle 02.17 sono state registrate altre scosse altre 7 scosse disuperiore a 4.5 nell'area. I danni sono ingenti e, al momento, secondo il ministero della Sanita siriano ...Dopo ildelle 02.17 sono state registrate altre scosse altre 7 scosse disuperiore a 4.5 nell'area. I danni sono ingenti e, al momento, secondo il ministero della Sanita siriano ...

Terremoto in provincia di Napoli, in Campania, a Pozzuoli. Magnitudo 3. Ecco qui i dettagli iLMeteo.it

Catania, scossa di terremoto magnitudo 3.7 Sky Tg24

Terremoto SICILIA, scossa di magnitudo 3.7 a Adrano, tutti i dettagli 3bmeteo

Terremoto magnitudo 3.7 ad Adrano, in provincia di Catania Gazzetta del Sud - Edizione Sicilia

La capitaneria di porto ha spedito un'allerta di prima mattina, con ogni probabilità alla luce del tremendo terremoto che c'è stato in Turchia ...Un terremoto di magnitudo 7.9 della scala Richter si è verificato questa notte in Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Il sisma è stato registrato ...