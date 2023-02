Terremoto di magnitudo 7 9 al confine tra Turchia e Siria Oltre 1 500 morti | migliaia i feriti

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sono da poco passate le quattro del mattino in, le due in Italia, quando una scossa di7.9, la più forte di una lunga serie, ha investito le regioni del paese che confinano con la ...

La gendarmeria turca ha salvato un gatto bianco sotto le macerie del centro commerciale Galeria, dopo ildi7.8 che ha colpito Diyarbakir, in Turchia ( LIVEBLOG - IL PARERE DEGLI ESPERTI ). Il gatto, molto spaventato, è stato prontamente curato, riscaldato e nutrito e ora è in buone ...... le due in Italia, quando una scossa di7.9, la più forte di una lunga serie, ha investito le regioni del paese che confinano con la Siria. Ilsi è sviluppato a circa 25 km di ...

Terremoto in provincia di Napoli, in Campania, a Pozzuoli. Magnitudo 3. Ecco qui i dettagli iLMeteo.it

Catania, scossa di terremoto magnitudo 3.7 Sky Tg24

Terremoto in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, a Tramonti Di Sopra. Magnitudo 2.7 iLMeteo.it

Ma il bilancio delle vittime purtroppo è destinato ad aumentare. La Farnesina: al momento non risultano feriti o morti tra i connazionali. Erdogan: ...Violento terremoto nella notte nel sud della Turchia, al confine con la Siria, nella regione dell’Anatolia sud-orientale. La scossa più forte è stata di magnitudo 7,7 della scala Richter, alla quale n ...