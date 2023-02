Centinaia le vittime e migliaia i feriti Una scossa didi magnitudo 7.8 è stata registrata nella notte nel sud della Turchia , non lontano dalcon la Siria . Secondo i dati dell'...Ilè stato di magnitudo 7.8 che ha colpito nella notte il sud est della Turchia e il nord ... oltre alle zone sulturco, anche le città di Aleppo, Latakya, Tartus e Hama. La ong di ...

C’è stato un forte terremoto al confine tra Siria e Turchia Il Post

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, morti e feriti - Foto Tgcom24 TGCOM

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino a confine con la Siria: centinaia di vittime. LIVE Sky Tg24

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre mille morti | L'Europa: "Pronti ad aiutare" | Per l'Usgs le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Terremoto di magnitudo 7.9 al confine tra Turchia e Siria. Quasi 900 morti, migliaia i feriti TGLA7

Drammatico il video in cui l'ex calciatore turco che vive ad Antiochia, al confine sud est con la Siria, fa un appello per far arrivare al più presto i soccorsi ...Un drone riprende le immagini delle città devastate dal sisma di magnitudo 7.9 che si è abbattuto sulla Turchia meridionale al confine con la ...