Terremoto al confine tra Turchia e Siria | oltre 360 morti

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il numero delle vittime viene di ora in ora rivisto al rialzo: inla violenta scossa avrebbe causato237 vittime e 516 feriti nei governatorati di Aleppo, Hama e Laodicea. Altri 20 persone ...

Undi magnitudo 7.9 (dati Ingv) ha colpito alle ore 02:17 la Turchia, nella zona di Gaziantep, vicino alcon la Siria, causando danni molto ingenti e di ora in ora il numero delle ...- La forte scossa ha colpito nella notte il Sud - Est della Paese. Il bilancio è purtroppo destinato a salire. Il sisma ha avuto come epicentro la città di Gaziantep, a circa 90 chilometri dalsiriano. L'area ospita milioni di rifugiati siriani fuggiti dalla guerra civile nel loro paese. In Italia rientrato l'allarme tsunami lanciato dalla Protezione ...

GAZIANTEP. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte nel sud della Turchia, vicino al confine con la Siria. Il bilancio è drammatico: ci sono almeno 110 morti nel ...Scossa di magnitudo 7.9 nella notte. I feriti sono oltre 700. Allerta tsunami per le coste rientrato.Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia ...