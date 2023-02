2.57 Turchia, forte scossa 7.9 nel sud Una scossa didi magnitudo 7.8 è stata registrata alle 3:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dalcon la Siria. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica ...2.57 Turchia, forte scossa 7.8 nel sud Una scossa didi magnitudo 7.8 è stata registrata alle 3:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dalcon la Siria. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica ...

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 200 morti TGCOM

Forti terremoti in Turchia e Siria, almeno 100 morti: l'allerta tsunami sul Sud Italia è rientrata - Bari, Polizia locale: “Possibili onde maremoto, non percorrete litorale” - Bari, Polizia locale: “Possibili onde maremoto, non percorrete litorale” RaiNews

Terremoto magnitudo 7.9 al confine tra Siria e Turchia: centinaia di ... TraniLive

Turchia, terremoto 7.9 al confine con la Siria: decine di morti. LIVE Sky Tg24

Adrano, terremoto magnitudo 2.5 al confine con Centuripe - TVA ... Tele Video Adrano

Terremoto devastante in Turchia, quando in Italia erano da poco passate le 2 di notte. Otto scosse di fortissima intensità hanno colpito il sud del Paese, non lontano dal confine ...Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte (le 3:17 ora locale, le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati dell'Ingv e ...