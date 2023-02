Un violentodi magnitudo 7.8 ha colpito alle 4.17 di questa notte il confine tra il sud ... Il sisma è stato avvertito anche nel centro della Turchia, in Israele, ae in Libano. I ...Turchia oggi di 7.9. Almeno 76 morti e 440 feriti, si scava sotto le macerie. Colpita la ... Si sono infatti osservate anomalie nel livello del mare in tre punti, in Turchia e ache ...

Due devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 1500 mortti - Cosa sappiamo finora - Cosa sappiamo finora RaiNews

Il sisma in Turchia avvenuto su punto incontro di 3 placche - Scienza ... Agenzia ANSA

Terremoto a Cipro, forte scossa dopo 'piccoli tsunami' TheSoundcheck

Forte terremoto, Pakistan e Azerbaigian esprimono cordoglio alla ... TRT

Terremoto di magnitudo 7.9 al confine tra Turchia e Siria. Oltre trecento morti TGLA7

Il terremoto e stato avvertito anche in Iraq, Libano, Palestina, Israele, Giordania, Egitto, Arabia Saudita, Georgia e Cipro Nord, ma ha colpito più duramente la Siria, dove ci sarebbero più di 100 ...E’ stata una delle due grandi faglie presenti in Turchia, quella Est Anatolica, a scatenare il terremoto di magnitudo 7.9 avvenuto nella notte e che finora ha fatto registrare una ventina di repliche, ...