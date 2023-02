(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue “actionday” di contrasto ai crimini ambientali sono stati realizzati da forze dell’ordine ed esercito (Primo Reggimento Bersaglieri) nei giorni scorsi nei comunini di Santa Maria a Vico, Arienzo e San Felice a Cancello e in quelli dell’hinterland napoletano di Afragola, Casoria e Casavatore; tutti comuni ricadenti nella cosiddettadei. Nel mirino soprattutto officine meccaniche e piccole attività imprenditoriali. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura dicon la Prefettura di, rientrano nel piano di controllo delladeisulla base della programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania. Numerosi gli equipaggi in azione con decine di ...

... che ha cercato il gruppo ed attaccato uno di loro, ma è finito aed a quel punto avrebbe ...le salvano la vita con un gesto eroico Poliziotto in manette Secondo le prime ricostruzioni......a ricevere la comunicazione della corsa dalla sala radio e possono solo rimanere in attesa... È stato ideato per ospitare vari tipi di test sia per il volo, sia per le operazioni a, con un ...

Terra dei Fuochi:controlli tra Caserta e Napoli, sei denunce ... Agenzia ANSA

Terra dei Fuochi, blitz interforze: 2 denunce. Sigilli ad officina CasertaNews

Terra dei Fuochi: prosegue il contrasto ai reati ambientali in ... Ministero dell'Interno

Rai Documentari presenta “Io ricordo – La terra dei miei padri ... canottaggio.org

La terra si è spaccata per 150 chilometri e l'Anatolia si è spostata di 3 metri. In Turchia uno dei sismi più… la Repubblica

Rientrato l'allarme tsunami nel Mediterraneo. La Farnesina: nessun italiano fra le vittime. Si muove la comunità internazionale: anche Puti ...Nella settimana appena conclusa, l’Esercito Italiano congiuntamente con le Forze dell’Ordine e le polizie municipali, sulla base della programmazione della ...