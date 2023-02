Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 6 febbraio 2023

Ad oggi, Saniye immagina che Gaffur la tradisca con Seher , ma ancora non sa che lei aspetti un figlio da lui . Le Anticipazioni turche delle puntate di, che a breve andranno in onda su Canale 5 , ci mostrano invece che nel momento in cui lo scoprirà, la cuoca farà una richiesta decisamente inaspettata ad Hunkar : vorrebbe crescere il ...Le anticipazioni turchetornano puntuali e ci svelano che presto Demir sarà costretto a giurare alla moglie di non usare più armi, mentre Mujigan costringerà Yilmaz a fare lo stesso. Ma cosa vedremo nelle ...

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Zuleyha costringe Demir a un giuramento SuperGuidaTV

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Sermin ritrovata in fin di vita SuperGuidaTV

Terra amara, le trame dal 6 all’11 febbraio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

“Terra amara”, le anticipazioni: un tentativo di fuga fallimentare Tv Sorrisi e Canzoni

Terra amara, puntata di oggi 4 febbraio in streaming Mediaset Infinity

Nella puntata di Terra Amara del 7 febbraio, i gendarmi ritrovano il corpo del ragazzo e informano la famiglia Yaman della perdita ...Nelle trame turche di Terra amara Demir e Yilmaz promettono alle rispettive mogli che non ci saranno più spargimenti di sangue ...