Tennis | Venus Williams | “Ero entusiasta per il 2023 ma è arrivato un altro stop Spero di tornare presto”

(Di lunedì 6 febbraio 2023)eradi iniziare il suodopo una scorsa annata in cui gli infortuni le avevano permesso di disputare solo quattro tornei: “Avevo deciso di prendermi un po’ di tempo lontano dalla competizione per continuare a lavorare sul mio gioco, quattro mesi in cui non ho smesso di allenarmi,di giocare ancora una volta gli Australian Open”, ha dichiarato la campionessa americana in un vlog su Youtube. Il programma prevedeva, prima dello slam australiano, il torneo di Auckland: “Lì conservo grandi ricordi del passato, ma le cose sono subito andate per il verso sbagliato. Non avevamo ricevuto i bagagli, il che significa niente racchette. La Wilson è riuscita a procurarmi qualche attrezzo, poi dopo tre giorni finalmente sono arrivati i miei bagagli ed ero pronta a disputare ...

IntervisteLa tennista americanaWilliams , maggiore delle storiche ormai sorelle Williams, farà 43 anni il prossimo Giugno ma non ha ancora alcuna intenzione di smettere. L'esperta campionessa ha ...Significativi i successi a Auckland suWilliams e all'Australian Open su Maria Sakkari, il suo primo su una Top 10. Per raggiungere la sua prima finale WTA in carriera, Zhu dovrà superare in ...

Venus Williams: "Spero di tornare presto a giocare" TennisItaliano.it

Tennis. Venus Williams salterà Australian Open per infortunio RaiNews

Da Serena e Venus alle Fruhvirtova: ecco le sorelle d’Australia La Gazzetta dello Sport

Serena e la vita dopo il ritiro: mi permetto di essere stanca e sola S Tennis Fever

Alycia Parks show, semifinale a Lione... con la forza della fede SuperTennis

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La tennista americana Venus Williams, maggiore delle storiche ormai sorelle Williams, farà 43 anni il prossimo Giugno ma non ha ancora alcuna intenzione di smettere. L'esperta campionessa ha vinto tor ...