Tennis | Torneo Linz Errani centra la qualificazione

... nuovissimo WTA 500 con un montepremi di 780.637 dollari che si sta disputando sul cemento all'aperto dello Zayed Sports City InternationalCentre nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. La ...Camila Giorgi, n.73 WTA, vincitrice di questonel 2018 e finalista anche nel 2014, debutterà contro la rumena Jaqueline Cristian, n.193 del ranking, finalista lo scorso anno, mai affrontata in ...

Matteo Marani del Gstt Vallecrosia vince il torneo regionale Fitet di tennis da tavolo Riviera24

Matteo Marani del GSTT Vallecrosia, vince a Chiavari l'ultimo Torneo Regionale di Tennis Tavolo 6° Cat. SanremoNews.it

Tennis, il torneo "Joma Junior" del Forum al tabellone finale Corriere Romagna

Tennis: Torneo Tenerife 2. Trionfa Arnaldi, Brancaccio ko in finale Tiscali

WTA Lione: prima gioia per Alycia Parks, con grande personalità supera la beniamina di casa Caroline Garcia Ubitennis

In corsa anche Elena Rybakina, la finalista dell’Australian Open. La prima testa di serie è Daria Kasatkina Tutto pronto per il WTA 500 di Abu Dhabi, il Mubadala Abu Dhabi Open, torneo sul cemento all ...Come ormai da tradizione, febbraio nel mondo del tennis maschile vuol dire anche “gira sudamericana”, ovvero quella sequenza di tornei che si disputano in Sud America per celebrare la fine della stagi ...