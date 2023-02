Tennis | Binaghi | “Caso Giorgi? Aspettiamo di capire”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Il? Siamo in attesa di, normalmente la procura federale chiede l’acquisizione dei documenti alla procura della Repubblica. La giustizia sportiva è autonoma e indipendente, ma non so a che punto siamo. E’ la prassi”. Lo ha detto Angelo, presidente della Federazione Italiana, ai microfoni di “La Repubblica nel pallone” su Rai GR Parlamento riguardo alche vede coinvolta Camila. Lata azzurra è infatti indagata per falso ideologico, accusata di aver falsificato la certificazione per ottenere il green pass senza ricevere il vaccino anti-Covid. SportFace.