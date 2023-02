Tenerife Challenger 3 | Landaluce KO contro Rodriguez Taverna

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Al3 Martinsi ferma al tie-break del set decisivoSantiago. Sul campo centrale dell’Abama Tennis Academy il talento spagnolo ha giocato un grande matchl’argentino numero 269 ATP, che si è aggiudicato la sfida di primo turno per 6-3 2-6 7-6(4). Avanza al secondo round del torneo ATP75 organizzato da MEF Tennis Events anche Riccardo Bonadio, che ha avuto la meglio sulla terza testa di serie Filip Misolic per 7-6(2) 4-0 ritiro. Rientrano nel torneo come lucky loser Gian Marco Moroni e Matteo Gigante, che esordiranno rispettivamenteGianluca Mager e Daniel Rincon.superain tre set – Santiago ...

Sorride la Cina con due top 100. Tiafoe raggiunge il best ranking al numero 14; Arnaldi e Brancaccio salgoni di una ventina di posizioni grazie aldi; Darderi rientra in top 200 Nell'Ecclesiaste c'è scritto che "non vi è niente di nuovo sotto il sole". È un'affermazione che prendiamo in prestito nel commentare le prime venti ...Si sono trovati insieme a, nelsul cemento, con una finale tutta italiana: Arnaldi contro Brancaccio, con il primo a vincere nettamente (6 - 1 6 - 2) e a portarsi a casa il ...

Il Challenger di Tenerife è di Matteo Arnaldi Ubitennis

Da Tenerife: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Fonio e Caruso nel Md LiveTennis.it

Challenger Tenerife 2 2023: Matteo Arnaldi vince nettamente la finale su Raul Brancaccio OA Sport

Da Tenerife: Matteo Arnaldi vince il torneo dopo aver battuto in finale Brancaccio “Titolo importate per la mia stagione ... LiveTennis.it

Arnaldi si aggiudica il derby con Brancaccio: suo il titolo a Tenerife 2 SuperTennis

Il sole è tornato a splendere sopra l’Abama Tennis Academy e le qualificazioni del Tenerife Challenger 3 viaggiano spedite verso la conclusione ...Francesco e Matteo, campione nel Challenger di Tenerife, sono nell’ordine, 109° e 110° del ranking Atp: non si erano mai spinti così in alto ...