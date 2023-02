Televideo e i bombardamenti su Donetsk (ancora)

Leggi su butac

(Di lunedì 6 febbraio 2023) C’è uno screenshot che sta circolando in rete da mesi, l’avevamo trattato già a giugno 2022, ma ultimamente è tornato in auge. Lo screenshot è questo: SI tratta di una schermata che appunto circola da poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Riporta un testo e un’immagine, nel post possiamo leggere queste parole: Questa è la pagina di(italiano non russo) del 20 Febbraio 2022: “di forze Kiev su Donjesk”. Vuol dire che #Zelensky stava bombardando il Donbass russofilo 4 giorni prima dell’attacco di #Putin, avvenuto il 24 Febbraio.che sono stati intensificati dal mese di Dicembre 2021, con migliaia di cittadini del Donbass che sono stati evacuati in Russia. Altro che “attacco russo immotivato”! E appunto lo screenshot didel 20 febbraio 2022 che riportava di questi ...