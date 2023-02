Tekken 8 | il nuovo trailer di gameplay mostra meccaniche del tutto inedite

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il pugno d’acciaio di Bandai Namco colpisce duro: ildiper8 ci stupisce con un battle systemCome parte delle finali globali dell’ultimo campionato per il predecessore, i fabbri che stanno forgiando il pugno metallico di8 hanno sorpreso tutti i presenti con undi. Il direttore Kohei “Nakatsu” Ikeda e il sempre gioviale produttore Katsuhiro Harada hannoto brevemente le nuove. Il video conferma anche il ritorno della sensuale assassina Nina Williams, che ha abbandonato l’abito nuziale in favore di un look in pelle, più in stile Resident Evil. La parola chiave con cui Nakatsu e Harada hanno descritto il prossimo ...