Tata Motors - Spagna o Regno Unito per la fabbrica di batterie europea

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Lasta valutando la realizzazione di unadiper auto elettriche ino nel. In particolare, secondo indicrezioni della Reuters, il gruppo indiano avrebbe in programma di migliorare la sua catena delle forniture in Europa e avrebbe così deciso di costruire un impianto in grado di fornire accumulatori agli impianti inglesi e slovacchi della controllata Jaguar Land Rover.in pole position. La, che, per bocca del suo direttore finanziario P.B. Balaji, ha già rivelato poche settimane fa l'intenzione di avviare progetti di gigafactory in India ed Europa, avrebbe informato il governo spagnolo della sua intenzione di scegliere tra ile la ...

Dall'automotive (Adani è il proprietario del marchio) al carbone, dalle telecomunicazioni alle ... è stato incriminato per frode per aver preso accordi con partner come Generalfingendo di ...

Grandi manovre per migliorare la fliera del Gruppo nel Vecchio Continente e favorire la produzione di accumulatori per Jaguar e Land Rover ...Il Paese iberico sarebbe favorito grazie ai fondi pubblici e all'appartenenza alla Ue: gli indiani avrebbero già scelto l'area industriale e avviato contatti istituzionali ...