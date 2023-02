Tariffe rincarate sui contratti Tim e Wind? L’utente può recedere senza costi Lo dice l’Unione europea

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le condizioni contrattuali di Tim eTre subiranno rincari a causa dell’inflazione. Ma niente paura: i clienti potranno decidere di rescindere i lorocoi gestoriincorrere inaggiuntivi. Almeno questo è quello che ha indicato il commissario Ue al Mercato interno, Thierry Breton. «Tim eTre hanno modificato le loro condizioni contrattuali introducendo un meccanismo di adeguamento automatico dellein base all’inflazione. A norma dell’articolo 105, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972, gli utenti finali hanno il diritto di risolvere il contratto,incorrere in alcun costo ulteriore», ha affermato il commissario francese in risposta ad un’interrogazione dell’eurodeputato di FdI, Denis Nesci. Breton ha poi aggiunto che la ...

Breton ha poi aggiunto che la Commissione europea "seguirà attentamente gli sviluppi e le tendenze del mercato", in relazione alla modifica delle. L'obiettivo è quello di "individuare il ...Come se non bastasse, c'è anche il noto aumento delle rette nelle case di riposo, che stimiamo nell'ordine del 20 per cento e anche più, e sonoanche ledell'assistenza domiciliare '...

