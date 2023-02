Tag Heuer - Il Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing è un omaggio alla passione

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tagha creato un nuovo prodotto esclusivo in collaborazione con. Si tratta del Tag, la sesta creazione sviluppata grazie all'accordo siglato nel 2021: l'orologio afianca il classico cronografo in acciaio con cassa da 44 mm e la sua variante Special Edition con accenti rossi. Nero e arancio come asfalto e fuoco. Ilrendeper le competizioni e al nomeche ha caratterizzato sia i modelli più sportivi della, sia il cronografo lanciato dnel 1963. L' ...