Taekwondo | Italia | tre podi fra President’s Cup e Fujairah Open

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il fine settimana delno, impegnato con due delegazioni fraCup (a Istanbul) e(negli Emirati Arabi Uniti), in tornei G2, ha dato i suoi risultati. Complessivamente infatti sono arrivati tre. Andiamo a vedere come.Cup 2023 Nella manifestazione tenutasi in Turchia, il terzo posto nella categoria -63 kg uomini e nella categoria paralimpica -63 kg K44, se lo sono aggiudicati Dennis Baretta e Antonino Bossolo, capaci di disputare due percorsi importanti. Baretta, fermatosi nelle semifinali contro lo spagnolo Jorquera Cala (0-2 il conto dei round), si è distinto per aver battuto i turchi Furkan Alperen Menek?e e Mert K.Avci (entrambi 2-0, fra sedicesimi e ottavi di finale) e il francese Souleyman Alaphilippe ai ...