SV Sandhausen-Friburgo martedì 07 febbraio 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ancora una volta il Borussia Dortmund si conferma bestia nera per ildi Streich, che esce sconfitto pesantemente dal Signal Iduna Park. Un passivo pesante e che fa vedere ancora una volta come questa squadra non riesca ancora a far punti né tantomeno prestazioni di livello contro le grandi del torneo. Per gli ottavi di DFB Pokal è in programma la trasferta InfoBetting: Scommesse Sportive e