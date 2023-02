Super Mario | Pedro Pascal nella versione The Last of Us del SNL VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Avendo a disposizione come conduttore l’attore cileno, era inevitabile che il varietà Saturday Night Live tirasse fuori nel corso della puntata più recente una parodia della serie Theof Us, attualmente in onda su HBO (Sky in Italia) e connei panni di Joel. E per farlo ha tirato in ballo un altro popolare franchiseludico, quello diaspic.twitter.com/4pmoIPR4k1 — Film Daze (@filmdaze) February 5, 2023 Lo sketch, filmato in anticipo e concepito come un finto trailer, parte dal presupposto che la HBO abbia deciso di portare sullo schermo un altrogioco, con uno stile simile a quello di Theof Us. E così siamo in ...