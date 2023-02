Striscione rubato | Ultras Roma | “Se compare a Napoli scoppia la guerra civile” | alleanza con i tifosi della Lazio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nelle scorse ore, soprattutto nel mondo, ha fatto molto rumore il presunto agguato che avrebbero subìto gliFedayn, ai quali è statoloidentificativo del gruppo, da parte dei rivaliStella Rossa di Belgrado. L’edizione odierna di Repubblica svela altri retroscena riguardanti il fatto, con eventuali minacce aidelda parte deinisti, qualora siano coinvolti i napoletani. Ecco quanto evidenziato: “Per chi osserva da fuori sono solo bandiere. Per chi vive la curva è la prima ragione di vita. Il furto dellodei Fedayn di sabato scorso segna il punto di non ritorno per il più importante gruppocurva ...

Proprio il destino delloè ora al centro del dibattito del mondo ultras e, sicuramente, anche delle forze dell'ordine. ...Per chi osserva da fuori sono solo bandiere. Per chi vive la curva è la prima ragione di vita. Il furto dellodei Fedayn di sabato scorso segna il punto di non ritorno per il più importante gruppo della curva sud romanista. Una vendetta, che parte dagli incidenti tra gli ultrà romanisti e quelli ...

Striscione rubato, l'ultimatum della curva sud: "E ora scoppia la guerra civile" Repubblica Roma

Agguato ai Fedayn: romanisti a Fiumicino, ma i serbi non ci sono. Fermento nel mondo ultras RomaToday

Agguato degli ultras della Stella Rossa ai Fedayn, rubato uno striscione storico. I romanisti: “Daje, ammazzamoli” (VIDEO) Giallorossi.net

Ultras del Napoli hanno sottratto lo striscione della Roma napolipiu.com

FOTO – Scontri ultras: i napoletani rubano striscione ai giallorossi Sport del Sud

Quanto accaduto tra tifosi sabato a Piazza Mancini a Roma, fa scattare un nuovo allarme. Rubato uno striscione al gruppo Fedayn-Roma.Un agguato in piena regola. Dopo Roma-Empoli, alcuni ultras giallorossi sono stati assaliti a piazza Mancini da una quarantina di hooligan della Stella Rossa, reduci da Milano per il basket: 2 i… Legg ...