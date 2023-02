Strade pericolose Cislago | camion su auto in sosta | poi donna abbatte palo della luce

(Di lunedì 6 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una mattinata particolarmente intensa per gli agenti del comando di Polizia locale di, quella che lunedì 6 ha aperto la settimana di lavoro. Due incidenti con dinamiche inusuali ma ugualmente capaci di creare scompiglio sia tra i passanti, sia tra i diretti coinvolti negli incidenti. Doppio incidente asu un’in... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Aversa (Caserta) - Buche come crateri. Buche killer che vengono riparate a malapena per poi ricomparire e distruggere pneumatici e sospensioni delle ...