Stefano Pioli esonerato Milan | tam-tam impazzito | la data

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Questo 2023, fino ad ora, per ilè stato un assoluto disastro.sembra aver del tutto perso il controllo della squadra: l'ultimo atto il ko al derby di ieri sera, domenica 5 febbraio, finito 1-0 per l'Inter. Ma il risultato dice poco: il punto è che i rossoneri, sostanzialmente, non hanno giocato. Una performance a tratti imbarazzante. Sconvolgente, se si pensa al fatto che è la squadra campione in carica e se si pensa anche a come giocasse prima del mondiale in Qatar. Un vero e proprio mistero: cosa si è rotto? Ildopo la vittoria a Salerno ha pareggiato con Roma e Lecce, clamorosa la rimonta subita dai giallorossi. Dunque l'eliminazione dalla Coppa Italia con il Torino, il "massacro" subito sempre con l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana, poi le umiliazioni con Lazio e Sassuolo. Per i ...

Un disastro, per il Milan . Dopo il mondiale in Qatar, per i rossoneri disolo batoste, spesso umilianti. Ieri sera, domenica 5 febbraio, il ko nel derby contro l'Inter : finisce 1 - 0 per i nerazzurri, ma i rossoneri, di fatto, in campo non c'erano. Una ...È l'inquietante ruolino di marcia del Milan di, reduce dalla seconda sconfitta contro l'Inter nel giro di poche settimane., allenatore del Milan - Calciomercato.itUna ...

Milan, il grave sospetto di Salvini: "Temo che Stefano Pioli..." Liberoquotidiano.it

Il Milan non esiste più: Pioli cambia ma il futuro è nebuloso CalcioMercato.it

Milan, cosa filtra sul futuro dei nuovi acquisti: da De Ketelaere a Origi Calciomercato.com

Verso Inter-Milan, il bilancio di Stefano Pioli contro i nerazzurri Milan News

Il club rossonero potrebbe accogliere un nuovo manager, targato RedBird, per dare un nuovo input al progetto di Gerry Cardinale ...Il Milan continua la sua situazione di crisi senza fine con la società che fa saltare la prima testa, non ci sarà riscatto per un giocatore ...