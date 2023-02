“Stasera succede” GF Vip 7 | soffiata a Mattino 5 Nella casa pronti con abbracci e lacrime

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Milena Miconi ha abbandonato ladel GF Vip 7. L’attrice è stata raggiunta da una terribile notizia mentre erapiù spiata d’Italia: è morto Alessandro Lo Cascio, manager televisivo di grande successo, aveva 54 anni, ed era un suo grande amico nonché il suo agente. È stata la produzione a comunicare alla vippina la dipartita dell’amico. A quel punto, in, la donna ha prima raccontato tutto ai colleghi d’avventura, poi ha deciso di abbandonare il reality. “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento. Non ce la farei a reggere”, ha quindi detto Milena Miconi agli altri concorrenti del reality e subito ha ricevuto l’incoraggiamento di Manila Nazzaro (ex concorrente) che l’ha invitata a rientrare in: “Devi essere forte anche per Ale che vorrebbe vederti lì dentro fino alle ...

Il Toro trascina l'Inter. Come ormaisempre più spesso nei derby. Lautaro è alla settima rete nella stracittadina di Milano (tra ... Se in Arabia aveva firmato il gol del 3 - 0,è stato ...Coperti fino al 60', poi dentro Leao e vediamo che", approva Gianluca. Un altro tifoso non la pensa così: "Se davvero terrà fuori Leao anche, meglio che Pioli col Torino non si ...

Iodonna si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di molti giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fac ...Il Toro ha dominato coronando un inizio di 2023 pazzesco. Poteva essere una cessione importante per l’Inter, ora ne è simbolo e trascinatore: “Queste partite le vivo come le viviamo in Argentina...” ...