Start list Super G combinata maschile Mondiali 2023 | italiani in gara e pettorali di partenza

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ecco ladelG deimaschili di sci alpino. Sono 4 gliinche proveranno a piazzarsi nella top ten: Kastlunger, con il pettorale numero 22, Paris, numero 24, Borsotti, numero 30, e Casse con il numero 43.che inizieranno nella giornata di domani. 1 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic 2 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 3 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic 4 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol 5 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 6 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head 7 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic 8 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head 9 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 10 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head 11 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer 12 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT ...