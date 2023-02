Starace ad Affari | “Disponibile per un altro mandato Il governo lo sa

Leggi su affaritaliani

"Ho già detto di essereper un, illo sa già". Non usa mezzi termini Francesco, amministratore delegato di Enel, che in un'intervista adtaliani.it – in occasione del lancio del nuovo polo energetico dell'azienda a Catania – conferma la sua intenzione di restare in sella all'azienda con la più alta capitalizzazione di mercato. La Gigafactory 3Sun di Catania, che entro il 2024 sarà la più grande fabbrica di pannelli solari d'Europa, con una capacità produttiva di 3GW all'anno, e utilizzerà una tecnologia innovativa unica al mondo, sarà sviluppata nella periferia di Catania, città che non a caso viene definita la più innovativa del Mezzogiorno.