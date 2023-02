Sta minc***a Messina Denaro fermo a Capaci | l' audio choc

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L'shock di Matteoche impreca contro il giudice Falcone, nel giorno delle commemorazioni per la strage diil 23 maggio. Il boss racconta di essere bloccato nel traffico a causa delle celebrazioni, che definisce "commemorazioni di sta m... ". L'esclusivo è stato diffuso a Non è L'Arena di Massimo Giletti su La7.

La s trage di Capaci 'Commemorazioni di '*** '.parlare è Matteo Messina Denaro in un audio registrato il 23 maggio 2022, nel trentennale dell'attentato lungo l'Autostrada Palermo - Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni ..."Io sono qua, bloccato, con le 4 gommeterra. Cioè non nel senso di bucate, ma bloccate perché sono sull'asfalto e non mi posso muovere. Per le commemorazioni di*ia. Porco mondo".parlare è Matteo Messina Denaro , in un file audio condiviso in una chat di gruppo mentre si trovava in autostrada in direzione Palermo, il 23 maggio 2022. L'evento contro ...

