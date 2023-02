Spunta un secondo sospetto pallone-spia cinese

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 febbraio 2023)avvistato sopra l’America Latina Un altroè stato avvistato sopra l’America Latina, ha detto ieri il Pentagono, un giorno dopo che un velivolo simile è stato visto nei cieli degli Stati Uniti. Nello specifico sul Costa Rica. Nel mezzo di una crisi umanitaria senza precedenti, Maduro ha costruito uno stadio super lussuoso di baseball Con uno stipendio mensile che non arriva a 10 euro (ce ne vogliono 485 per sopravvivere) oltre a continuare a registrare una crisi migratoria senza precedenti e stimata in almeno 8 milioni di venezuelani che hanno lasciato il proprio Paese in cerca di un futuro migliore, il dittatore del Venezuela, Nicolás Maduro, continua ad aggrapparsi al potere e cerca di simulare ...