(Di lunedì 6 febbraio 2023) I muscoli non sono mai mancati, la corsa sta aumentando, la porta è entrata nei radar. Romelucontinua a crescere, di partita in partita, e tutta l'Inter comincia a credere davche il belga ...

I muscoli non sono mai mancati, la corsa sta aumentando, la porta è entrata nei radar. Romelu Lukaku continua a crescere, di partita in partita, e tutta l'Inter comincia a credere davvero che il belga ...Uno - due giallorosso su cui c'è ancora una volta la firma indelebile di Paulo Dybala,... Dybala 7: Due assist perfetti e ottimiintervallati da qualche pausa. Non sta benissimo, ma resta ...

Sprazzi del vero Lukaku, Gazzetta: “Il vero Big Rom sgomma dietro l’angolo, ci siamo quasi” SOS Fanta

Sprazzi di vero Lukaku, Inzaghi ci spera. E contro la Samp può tornare titolare La Gazzetta dello Sport

Inter, sprazzi del vero Lukaku: “Bilancio più che positivo e un’altra conferma” fcinter1908

Bergomi: "Con l'Atalanta qualche sprazzo del vero Lukaku, ma nel derby scelgo Dzeko e Lautaro" Fcinternews.it

Lukaku e l'intrigo fantacalcio: sarà titolare Sì al doppio scambio FantaMaster

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Contro l'Atalanta si sono visti sprazzi del vero Romelu Lukaku. L'attaccante belga è ancora lontano dalla migliore condizioni, ma ci sono diversi segnali incoraggianti. Ma nel derby Simone Inzaghi è i ...