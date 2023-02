Spray sulla figlioletta di 16 mesi per farla ricoverare | mamma arrestata I medici non si spiegavano le gravi irritazioni sulla piccola

Spruzzava lofiglioletta di 16 mesi per farla ricoverare in ospedale , e i medici non riuscivano a spiegare le gravi irritazioni sul corpicino della piccola. I fatti: la bambina p er tre volte era ...commenta A Milano una madre ha spruzzato volontariamentefiglia di 16 mesideodorante al borotalco in quantità tale da richiedere le cure in ospedale e farla così ricoverare. Per tre volte la bimba era stata portata in vari ospedali con gravi ...

Per mesi spruzza deodorante spray sulla sua bambina di 16 mesi per farla ricoverare: arrestata una 29enne a M… La Repubblica

Arrestata una mamma a Milano, terribile accusa: deodorante spray ... Virgilio Notizie

Milano, spray sulla figlia di 16 mesi per farla ricoverare: arrestata la madre TGCOM

Spray Idratante & Fissante MISTYFIX ClioMakeUp dal cuore di ... Cliomakeup

Un nuovo spray nasale contro l’influenza e il Covid QuiFinanza

Una donna di 29 anni è stata arrestata a Milano con l'accusa di maltrattamenti aggravati sulla figlia, di soli 16 mesi: la terribile accusa.Arrestata la donna di 29 anni: vive con marito e figlia nel Varesotto: ha provocato abrasioni e ferite alla bimba per farla ricoverare in ospedale ...