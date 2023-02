Spray sulla figlia di 16 mesi per farla ricoverare | “Possibile depressione post-parto”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’ipotesi avanzata dagli investigato è che volesse che la figlioletta venisse ricoverata. Per questo una madre di 29 anni spruzzava il deodoranteal borotalco sul corpo della bimba di 16. La donna ha portato la piccola in vari ospedali. Ma nessuno dei medici riusciva a capire da cosa fossero provocati gli sfoghi che la bambina aveva su tutto il corpo, in particolare su braccia e gambe. Nel corso dell’ultimo ricovero in ospedale milanese, sul caso sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, allertati dai medici. Grazie alle immagini delle telecameree dagli investigatori è stato infattiappurare che la giovane mamma spruzzava losul corpo della bambini più volte al giorno, scatenando le irritazioni cutanee. La 29enne è stata arrestata per maltrattamenti aggravati. ...

Dopo l'ennesimo ricovero in ospedale a causa delle gravi irritazioni sulle braccia e sul corpo, gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno accertato che era la madre a ...