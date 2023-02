Spezia-Napoli | Ziliani | “Di Bello va sospeso per dei mesi!”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Durantearbitrata da Dici sono stati cori razzisti contro Osimhen e cori di scherno per Diego Armando Maradona. I cori sono stati intonati dalla curva Ferrovia dello. Un intero settore che ha cantato a squarciagola: “È morto Maradona”. Un intero settore che ha intonato ululati razzisti nei confronti di Osimhen. Eppure mai l’arbitro Diha sentito l’esigenza di fermare la partita. Il direttore di gara diha fatto semplicemente finta di non sentire quella vergogna che stava accadendo sotto i suoi occhi. Cori“Se il calcio italiano fosse una cosa seria e non quell’aborto di sport che ormai tutto il mondo schifa, la prima cosa da fare sarebbe squalificare per 6 mesi l’arbitro Di ...

Polemiche a margine di, la vittoria degli azzurri accompagnata dai gravi cori discriminatori e insultanti del pubblico di casa

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la Curva Ferrovia dello Spezia potrebbe essere chiusa dopo i cori beceri nel match contro il Napoli: "I calciatori del Napoli sono stati insultati anche al rien ...