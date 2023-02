Spezia-Napoli | la vergogna dei cori contro Maradona e Spalletti

Con il rigore trasformato e l'assist per Osimhen nel match contro lo, il georgiano delraggiunge quota 10 gol e 11 assist considerando tutte le competizioni. Doppia cifra per reti e passaggi vincenti che l'esterno di Spalletti condivide con altri quattro ...A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Gavillucci, ex arbitro. "Ieri i cori duranteerano chiari, li abbiamo sentiti tutti. Conosco personalmente Marco Di Bello, è una persona squisita e molto sensibile e non riesco a darmi una spiegazione. Non ho visto cambi di ...

La Spezia, la vergogna dei cori contro Maradona e contro Spalletti La Gazzetta dello Sport

IL GIORNO DOPO Spezia-Napoli: nessun peccato di egoismo, Osimhen in cielo ed i numeri mai visti prima CalcioNapoli24

Vergogna Spezia-Napoli, furia tifoso americano: zittisce i cori così! | VIDEO CN24 CalcioNapoli24

Cori contro Napoli a La Spezia, Gavillucci: 'Di Bello perché non ha fermato la partita' AreaNapoli.it

In totale controtendenza con quanto successo nel prepartita con il bel gesto di Osimhen che dopo aver colpita una tifosa tra il pubblico durante il riscaldamento è salito a sincerarsi che stesse bene, ...Il Napoli non ci sta e, a detta della medesima fonte, la Curva Ferrovia dello Spezia adesso potrebbe essere chiusa dal Giudice Sportivo.