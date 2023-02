Spezia-Napoli | i cori shock al Picco | “Mi batte il corazon | è morto Maradona; “Non pippa più”

... ma il distacco dalla capolista non è diminuito visto che in casa dellola squadra di ... Ci dobbiamo divertire fino a giugno altrimenti sai che monotonia se ildovesse festeggiare a San ...Dopo i burrascosi giorni di gennaio, iniziati con la sua indisponibilità conclamata per le gare cone proseguiti con il mancato trasferimento in Premier League, ora per lui si apre un ...

La Spezia, la vergogna dei cori contro Maradona e contro Spalletti La Gazzetta dello Sport

Spezia-Napoli, cori contro Maradona e Spalletti: l'imbarazzante silenzio del club e del suo capitano napoletan ilmattino.it

Spezia-Napoli: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Repubblica - Spezia-Napoli andava sospesa: inaccettabile quanto accaduto CalcioNapoli24

Il Napoli da grande squadra ha indotto lo Spezia agli errori Il Napoli deve raddoppiare, come ha detto Spalletti ieri: “Ci sono momenti nella vita in cui si raggiungono dei risultati e allora o ci si ...LA SPEZIA - Il Lunch Match della prima Domenica di Febbraio si apre con un'altra grande Vittoria degli Azzurri che demoliscono lo Spezia, nonostante l'atmosfera dello Stadio Picco non all'altezza dell ...