Spezia-Napoli 0-3 | in gol Osimhen e Kvaratskhelia

(Di lunedì 6 febbraio 2023)0-3, doppietta di. Gli azzurri di Spalletti restano a più tredici sull'Inter seconda0-3, gli azzurri continuo la corsa scudetto. Nessun problema per ilche sul campo dellala risolve nella ripresa, grazie ai gol. A sbloccare la partita un rigore del georgiano in apertura di secondo tempo, poi arriva la doppietta del capocannoniere del torneo che salta a quota 16 gol. Grazie alla vittoria di ieri gli azzurri di Spalletti tengono ancora a – 13 l'inter seconda e – 16 la Roma tersa.