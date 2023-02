Spezia-Napoli 0-3 | gli highlights della quinta vittoria di fila Oggi giorno di riposo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto0-3: cinque vittorie consecutive per gli azzurri che al Picco hanno raccolto il 18esimo successo in 21 giornate di campionato. In Liguria altrafirmata dalla premiata ditta Osi+Kvara, con doppietta del nigeriano (sempre più capocannoniere del torneo con 16 reti) e gol e assist per il georgiano, abile nel trasformare il rigore che ha spianato la strada ad inizio ripresa e generoso nel servire il compagno smarcato per il definitivo 0-3. All’indomanivittoriosa trasferta di La, Luciano Spalletti ha concesso unlibero ai suoi. La ripresa degli allenamenti è fissata per la giornata di martedì. L'articolo proviene da Anteprima24.it.