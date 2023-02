SPAL | fiducia a tempo per De Rossi | a Venezia match decisivo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) A questo punto, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero iniziate le riflessioni sul conto di Deda parte di patron Joe Tacopina, che da New York avrebbe deciso di concedergli la pma ...

Brucia ancora, in casa, la sconfitta interna per 4 a 3, maturata contro il Bari (che durante il match del "Mazza" era stato anche avanti di tre reti) nonostante un gol e un assist del neoacquisto di lusso Radja ...... che ha ricevuto una nuova iniezione didalla proprietà della. Come riferisce Sky Sport, l'ex centrocampista ...

Spal, fiducia a De Rossi: ma serve una svolta il Resto del Carlino

SPAL, fiducia a tempo per De Rossi: decisione attesa dopo il Venezia Calciomercato.com

SPAL, fiducia a tempo per De Rossi: il tecnico si gioca il destino sabato a Venezia TUTTO mercato WEB

Spal, fiducia a De Rossi: supporto totale dal presidente Tacopina LAROMA24

SPAL, fiducia per De Rossi: ha il supporto del presidente Tacopina GianlucaDiMarzio.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ..."In arrivo due scontri diretti: Venezia e Como per risalire", titola il Resto del Carlino. Ormai è chiaro che bisogna.