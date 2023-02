Dopo il semestre svedese in corso, sarà proprio laad assumere la presidenza. Il governo di Madrid, vistele imminenti elezioni nazionali, farà verosimilmente il massimo sforzo per ...La Casa Reale spagnola ha comunicato che la 15enne principessa Sofia, secondogenita dei reali Felipe VI e Letizia, frequenterà un college situato in Galles e appartenente alla rete internazionale ...

Spagna: anche la principessa Sofia studierà in Galles - Politica Agenzia ANSA

Salario minimo, invidiare la Spagna Agenda Digitale

Un altro secondo posto in Spagna per Soudal-Lee Cougan PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Vittima o provocatore Il caso Vinicius divide la Spagna La Gazzetta dello Sport

Il Patt del ''Franza o Spagna basta che ce se lagna'', ma davvero ce ... il Dolomiti

Il governo, nei giorni scorsi ha annunciato l’aumento dell’8% (pari a 80 euro) per il 2023 del salario minimo interprofessionale (Smi), portandolo a 1.080 euro mensili per 14 mensilità, con decorrenz ...La Casa Reale spagnola ha comunicato che la 15enne principessa Sofia, secondogenita dei reali Felipe VI e Letizia, frequenterà un college situato in Galles e appartenente alla rete internazionale Unit ...