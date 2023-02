Spaccio a Sorrento | 34enne finito in manette

(Di lunedì 6 febbraio 2023)trovato in possesso di marijuana èinper detenzione ai fini didi sostanza stupefacente Sabato mattina gli agenti del Commissariato di, durante un servizio di contrasto allodi sostanze stupefacenti, hanno controllato in via degli Aranci un uomo trovandolo in possesso di circa 11 grammi di marijuana. Inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione a Gragnano dove, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto in un bidone di plastica circa 92 grammi della stessa sostanza ed un bilancino elettronico di precisione. A.C.,di Gragnano con precedenti di polizia, èin ...

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato l'uomo in via degli Aranci, trovandolo in possesso di circa 11 grammi di marijuana. Durante un controllo nella sua abitazione hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente.

