Sottopiazza della Libertà | operaio cade mentre esegue lavori ai nuovi negozi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSolo una tac di controllo e una forte botta alla schiena per l’cinquantenne precipitato questa mattina da un’impalcaturaeseguiva deiin uno dei locali commerciali situati nel sotto Piazzaa Salerno. Supposto i mezzi di soccorso che hanno ritenuto opportuno immobilizzare l’uomo temendo delle lesioni alla colonna vertebrale. Ma il successivo accertamento presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ha per fortuna tranquillizzato sulle condizioni dell’.Nel sotto Piazzasono da mesi in corso una serie diper consentire alle attività di aprire regolarmente al pubblico. C’è infatti la data fissata al 21 marzo per l’inaugurazione ...