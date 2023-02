Sondaggio Swg | importanti novità nell' ultima settimana Eccole

Le tabelle Fratelli d'Italia sale leggermente al 30,6%, secondo l'ultimoper il tg de La7. Arretrano M5S e Lega, risale il Pd. Stabile Azione - Italia Viva, cala Forza Italia. Iscriviti alla newsletter- Valori %.realizzato das.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4562 non rispondenti)...

Il sondaggio politico di lunedì 6 febbraio 2023 TGLA7

Sondaggi, Swg: nuovo calo di Fratelli d’Italia, torna a salire il M5s. Tutti i numeri dei partiti Il Fatto Quotidiano

SONDAGGIO SWG. TIENE FDI, IN CRESCITA IL MOVIMENTO 5 ... Agenda Politica

Ultimi sondaggi: chi sale e chi scende, la classifica dei partiti Today.it

Sondaggio Swg-Greenpeace: la maggioranza degli italiani contro l ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-211486a4-8d0a-7be0-9921-4268d2c0b1 ...Nella settimana del primo round per le votazioni del nuovo leader del Partito Democratico arriva il sondaggio di Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana che fotografa la partita per l’eredità di ...