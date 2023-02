Sondaggi Proger Index | Fdi | prosegue la crescita

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le intenzioni di voto registrate daper Piazza Pulita il 1 febbraio danno Fratelli d'Italia in ulteriore(+0,2%) al 30,7%. Il Movimento 5 Stelle tiene il passo segnando un +0,2% e portandosi al 17,7%. Segno positivo anche per il Partito Democratico dato al 15,2%. In un fazzoletto di due punti si trovano la Lega (indi tre decimi all'8,5%), Azione/Italia Viva (stabile al 7,9%) e Forza Italia (6,6%, in calo di un decimo). L'alleanza Sinistra Italiana/Verdi resta inchiodata al 4%, +Europa cede un decimo e scivola sotto la soglia di sbarramento del 3% mentre Italexit è ferma al 2,2%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,3% mentre la quota di indecisi e non voto sfiora il 40%.