Sollevamento pesi | Parigi 2024 | l’IWF pubblica il ranking di qualificazione olimpica

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nella giornata di oggi, lunedì 6 febbraio, la Federazione Internazionale di(IWF) ha condiviso ildiin vista delle Olimpiadi di. La lista comprende gli atleti con il punteggio più elevato in ogni categoria. Come tradotto dalla Federstica ai fini della classifica generale “Sarà considerato il totale più alto raggiunto da ogni atleta negli eventi di qualifica. Nel caso in cui due o più atleti registrino lo stesso punteggio nella stessa categoria di peso, questi saranno classificati nell’ordine di chi ha ottenuto il punteggio per primo”. Chiaramente al momento iltiene in considerazione soltanto dei risultati dei Campionati Mondiali 2022 di Bogotà, in attesa dei Campionati Europei 2023 di ...