Soliti Ignoti – Il ritorno sospeso | cosa succede e quando torna il game show

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Cala il sipario sul teatro delle Vittorie, dove si tiene il gioco televisivo di mamma Rai,– Il. Nonostante il successo che ildi Amadeus sta riscuotendo in questa stagione, tra eccellenti vincite e ascolti tv a dir poco strepitosi, la nota trasmissione dovrà osservare un periodo di stop che durerà per diverse serate. I vertici di viale Mazzini, infatti, apporteranno una modifica al palinsesto tv. Scopriamo subito maggiori dettagli. Ecco perché– Ilnon va in onda eAmadeus A partire da martedì 7 febbraio 2023, milioni di persone dovranno fare a meno del gioco con le identità nascoste. Con l'avvio del 73esimo Festival di Sanremo, infatti, non ci sarà ...