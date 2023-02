SOCIAL CALCIO – Il Chelsea prega per Atsu | il Napoli celebra l’assist di Kvaratskhelia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dal derby Inter Milan alla possibile cessione di Zaniolo in Turchia fino al caso Juve: le reazionidel mondo delDal derby Inter Milan alla possibile cessione di Zaniolo in Turchia fino al caso Juve: le reazionidel mondo del. Ildicontro lo Spezia. La didascalia è la definizione di “altruismo” della Treccani ? altruismo s. m. ? ? abnegazione, carità, filantropia, generosità, Khvicha? #ForzaSempre pic.twitter.com/aLvB94ns96— Official SSC(@ssc) February 6, 2023 Ilper Christian, ex giocatore Blues che è ...