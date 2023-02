SNAI – Sanremo | corsa a tre per la vittoria all' Ariston Comanda Mengoni | poi Giorgia e Ultimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) - Martedì sera al via un Festival attesissimo, con uno share per la prima serata previsto oltre il 53,5% (1,60): il rapper Lazza subito fuori dal podio, poi Elodie e Madame. Per il premio della critica favoriti Colapesce Dimartino Milano, 6 febbraio 2023 – L'attesa è finita: martedì sera inizia il Festival di, appuntamento che da qualche anno è tornato a monopolizzare l'attenzione degli italiani, comprese le generazioni più giovani. Le previsioni impazzano: chi scriverà il proprio nome sull'albo d'oro sotto Mahmood e Blanco, che lo scorso anno trionfarono con «Brividi»? Are la lavagna antepost disono due artisti che il Festival lo hanno già vinto. A 3,50 guida Marco, che proporrà «Due vite» e che punta a tornare sul gradino più alto del podio a distanza di 10 anni dal successo ...