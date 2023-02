Sky Glass si evolve e lancia delle nuove funzionalità

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sky– Sky– la prima TV di Sky che integra in un’unica interfaccia i contenuti di Sky, dei principali canali in chiaro e app – continua ad arricchirsi di. Dopo il successo del lancio in Italia lo scorso settembre, sono in arrivo oggi alcune importanti novità che rendono L'articolo proviene da Calcio e Finanza.