Sky Glass sempre più smart Playlist personali | la sezione Cast e nuovi comandi vocali

Leggi su digital-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sky– la prima TV di Sky che integra in un’unica interfaccia i contenuti di Sky, dei principali canali in chiaro e app – continua ad arricchirsi di nuove funzionalità. Dopo il successo del lancio in Italia lo scorso settembre, sono in arrivo oggi alcune importanti novità che rendono ancora più semplice ezzabile la scelta e l’accesso ai contenuti.La continua...